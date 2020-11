Le Dépanneur Sylvestre présente son plan de relance

Il y a plus d’un an, le local du Dépanneur Sylvestre a été dévasté par un incendie. Aujourd'hui, ses activités sont suspendues, pandémie oblige. À cela s’ajoute un manque de fonds qui a mené à l’abandon de son local.

Le Dépanneur Sylvestre, à Hull, a pour mission de combattre l’isolement en offrant diverses activités sociales, comme des soupers collectifs.

Le plan de relance est proposé par le Conseil d’administration après une série de consultations, entrevues et groupes de discussion avec des bénévoles, usagers et partenaires de l’organisme.

Le Dépanneur propose donc de se réinventer. On propose de changer le nom. Un des problèmes, c’est que pour des gens de l’extérieur, […] c’est quoi ça un dépanneur qui offre des repas, un dépanneur qui fait des spectacles ? On ne comprend pas , a expliqué la présidente du conseil d’administration, Colette Coughlin.

Si le nom Dépanneur plaisait dans le passé, l’organisme pourrait désormais s’appeler Espace Sylvestre. Au lieu d’être un dépanneur qui a ses portes ouvertes le plus possible […] là, on vise plus sur avoir un espace où les gens peuvent venir travailler ensemble, dans le sens de faire du bénévolat pour accueillir des gens , a-t-elle souligné.

Colette Coughlin, présidente du conseil d'administration du Dépanneur Sylvestre (archives). Photo : Radio-Canada

Même si on a choisi de garder ce nom-là au début parce qu’on aimait l’idée qu’on dépannait les gens, là, on propose de changer le nom pour l’Espace Sylvestre. Colette Coughlin, présidente du conseil d’administration du Dépanneur Sylvestre

Les membres en règle de la Coopérative de solidarité du Dépanneur Sylvestre pourront aussi choisir les cinq valeurs les plus importantes de l’organisme à l’aide d’un sondage.

Le plan de relance prévoit la création de deux comités de programmation des activités et de recherche d’un nouveau local. Par le passé, quand on a recherché des locaux, on en a trouvé un assez intéressant, mais c’était impossible d’avoir une rampe d’accès pour les personnes en [fauteuil roulant] , a raconté Mme Coughlin.

Le conseil propose notamment l’embauche d’un coordonnateur pour soutenir les bénévoles ainsi que la sélection, la location et l’aménagement d’un nouveau local afin de permettre la reprise des activités.

À lire aussi : La survie du Dépanneur Sylvestre de Gatineau est menacée

Une assemblée générale annuelle décisive

Deux options se présentent à l’organisme. Lors de son assemblée du 16 décembre, si le plan de relance est adopté, le Dépanneur Sylvestre compte aller de l’avant avec son plan de relance.

Si au contraire le plan n’est pas adopté, le conseil entamera le processus de fermeture de l’organisme. Est-ce que ça a fait son temps ? Est-ce qu’on est prêt à passer à autre chose ? C’est vraiment de voir la volonté de la communauté , a indiqué Colette Coughlin.

Ça été parti par la communauté, ça doit continuer au niveau de la communauté. Colette Coughlin, présidente du conseil d’administration du Dépanneur Sylvestre

La séance d’information de samedi permettra aux bénévoles d’entamer une réflexion d’ici le 16 décembre, selon la présidente. On voyait ça comme une période de réflexion pour que les bénévoles se manifestent et s’engagent formellement , a souligné Mme Coughlin.

L’assemblée générale annuelle permettra aussi d’élire le conseil d’administration de l’organisme.