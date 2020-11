Douze nouveaux cas de coronavirus en Gaspésie

Six cas ont été repérés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, cinq dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé et un dans la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé. C'est deux de plus que les 10 cas rapportés hier.

Cas par MRC : Avignon : 372

Bonaventure : 351 (+6)

Rocher-Percé : 242 (+5)

Côte-de-Gaspé : 351 (+1)

Haute-Gaspésie : 21

Îles-de-la-Madeleine : 30 * Les cas recensés au centre de détention de New Carlisle ne sont plus comptabilisés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, mais plutôt dans la MRCMunicipalité régionale de comté où les détenus ont leur adresse permanente. Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

On ne rapporte aucun nouveau décès samedi. Au total, 41 personnes ont succombé au virus depuis le début de la pandémie.

Le bilan fait aussi état de 20 nouvelles guérisons pour un total de 1231 personnes rétablies.

La santé publique recense actuellement 95 cas actifs dans la région. Une personne de plus a dû être hospitalisée, pour un total de cinq.

En Matanie, la santé publique bas-laurentienne rapporte que le virus a fait une deuxième victime au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane. Un septième travailleur y a également contracté la COVID-19 en date de samedi.

Le Bas-Saint-Laurent ajoute 20 nouveaux cas à son bilan, pour un total de 792 depuis le début de la pandémie. Parmi eux, trois se retrouvent en Matanie et un dans la Matapédia (total de 26).

À l’échelle du Québec, le bilan grimpe à 139 643 cas depuis le mois de mars, avec 1480 infections de plus, samedi.