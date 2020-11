Quatre nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Rétrogradée vendredi en phase orange du plan de rétablissement, la région de Fredericton compte désormais 18 des 111 cas actifs connus des autorités de santé publique au Nouveau-Brunswick.

Plus de la moitié des cas actifs sont dans la région de Saint-Jean, où l’on en dénombre 63. Il y a 28 cas actifs connus dans le Grand Moncton.

Les deux autres cas actifs sont dans la région de Bathurst.

On ne dénombre aucun cas pour le moment dans les régions de Campbellton, Edmundston et Miramichi.

Aucune des personnes atteintes de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick n’était hospitalisée, samedi.

Trois régions du Nouveau-Brunswick en phase orange

Moncton, Saint-Jean et Fredericton sont les trois régions de la province en phase orange, c’est-à-dire que des restrictions supplémentaires sont en vigueur pour freiner la circulation du virus. Voici la liste des mesures à observer en zone orange  (Nouvelle fenêtre) .

Le reste du Nouveau-Brunswick demeure à la phase jaune du plan de rétablissement de la province. La province a établi une charte de couleurs pour indiquer le niveau de vigilance face au coronavirus et dicter les restrictions qui s’appliquent. Il y a quatre niveaux d’alerte  (Nouvelle fenêtre) : de la moins grave à la plus sérieuse, ce sont les phases verte, jaune, orange et rouge.