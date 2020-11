Un organisme sonde la population du Témiscamingue sur le service de transport

Pour ce faire, elle demande aux citoyens leurs avis sur les lacunes en transport, leurs besoins et sur ce qui doit être amélioré.

L’agente de développement Ève Chaumont-Morissette rappelle que la région n'est pas desservie par un service de transport en commun comme c'est le cas des grandes villes.

Mais elle aimerait recueillir les suggestions des usagers sur l'offre de service en vigueur.

Nous le but, c'est de l'améliorer, et de voir ce qui manque. Est-ce qu'on aurait besoin d'un taxi, est-ce qu'on aurait besoin de plus de transport adapté, est-ce qu'on aurait plus besoin de transport collectif pour des régions plus éloignées. C'est vraiment d'être capable de mettre sur pied un service qui rejoindrait toute la population, précise-t-elle.

On est un territoire très vaste et les gens par exemple du secteur est et qui n'ont pas de permis de conduire et qui sont à mobilité réduite, c'est plus difficile pour eux de se déplacer en ce moment. Pour le moment, on n'a pas toujours de possibilité pour eux d'offre de service à leur offrir , explique Ève Chaumont-Morissette.

Rappelons qu'au Témiscamingue, il existe le système de transport collectif rural Le Baladeur qui, en raison de la pandémie, se concentre sur le transport médical.