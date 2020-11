La vie de Leonard Cohen en bande dessinée

« L’album The Future, je l’ai écouté au moins 1000 fois. Je l’adore. Je l’ai vu dans le métro et la rue à Montréal, mais j’étais trop timide pour aller lui parler », raconte Philippe Girard en entrevue avec la chroniqueuse culturelle du 15-18, Katerine Verebely.

Dès la mort de Leonard Cohen le 7 novembre 2016, Philippe Girard a pensé qu’il y avait un beau livre à faire sur ce grand artiste. Par ce qu’il décrit comme de la pudeur et en pensant que quelqu’un le ferait, il s’est abstenu de le faire. Mais je n’arrêtais pas d’y penser et j’avais le goût de dessiner Montréal. Puis j’ai entendu une chanson de Leonard Cohen à la radio et je me suis alors dit que je devais arrêter de tourner autour du sujet , explique Philippe Girard.

Il ajoute qu’il ne voulait pas seulement parler de Leonard Cohen, mais de Leonard Cohen le Montréalais. Pour moi, il était important que Montréal soit au centre du projet.

Quelles vies de Cohen raconter?

De Montréal à Los Angeles en passant par la Grèce, la vie de Leonard Cohen est riche et diverse. Ça ferait une bande dessinée de 500 pages si on racontait tout , souligne Philippe Giard. Comment a-t-il choisi?

Leonard Cohen est un homme qu’on a déclaré mort au moins 10 fois dans sa vie, mais qui renaît de ses cendres chaque fois. Il était extrêmement résilient et capable de se réinventer. J’ai donc décidé de parler de Leonard Cohen, le phénix, celui qui finit toujours par rebondir, même quand il est à genoux et à terre.

Pour tricoter son histoire autour de ce thème, Philippe Girard a dessiné l’étoile de David, a inséré la mort de Leonard Cohen au centre et a décidé que chaque pointe de l’étoile représentait une décennie. Et pour chaque décennie, j’allais avoir une chanson, une femme et un objet.

Le livre part donc de la mort de l’artiste, puis recule aux années 60, pour revenir à sa mort et repartir dans les années 70. J’ai ainsi fait le tour d’événements marquants et qui expliquent, à mes yeux, pourquoi Leonard Cohen a réussi à rebondir aussi souvent dans sa vie , précise Philippe Girard.

L’artiste prévoit un deuxième tome à ce roman graphique dont le cœur sera un chandelier juif à neuf branches. La branche centrale sera le [fleuve] Saint-Laurent et les autres seront chacune une artère de la ville de Montréal qui permettront d’explorer des souvenirs de Cohen.

Sur la page couverture de la bande dessinée, on voit Leonard Cohen qui marche en tenant une guitare à la main.

Il revient d’un concert, il passe devant Ben’s Deli, un restaurant important de Montréal et pour Leonard Cohen. Sur sa guitare, il y a des pictogrammes qui sont des clins d'œil à certains des thèmes du livre. C’est Leonard Cohen à la fin de sa journée de travail, probablement la nuit, qui rentre chez lui comme n’importe quel travailleur montréalais, pas en limousine, pas en hélicoptère, mais à pied en marchant dans les rues de sa ville , raconte Philippe Girard.

En français et en anglais

La bande dessinée sortira en français en mars 2021 aux éditions Casterman et en anglais le 5 novembre 2021, pour le 5e anniversaire de la mort de Leonard Cohen, par la maison d’édition montréalaise Drawn & Quarterly.

Si le livre en français est publié par une maison d’édition française et non québécoise, c’est le choix de Philippe Girard. J’avais contacté des éditeurs français dès le départ, car ça ne me dérangeait pas de travailler avec un éditeur européen à condition qu’on parle du Québec , précise le bédéiste.

Avec les informations de Katerine Verebely, chroniqueuse culturelle au 15-18.