À Paris, 46 000 manifestants ont défilé de la place de la République pour rallier celle de la Bastille, selon les autorités.Mais d'après le regroupement StopLoiSécuritéGlobale, qui rassemble notamment des syndicats de journalistes et des associations de défense des droits humains, ils étaient plutôt 200 000.

Environ une heure après le départ, plusieurs heurts ont éclaté en marge du cortège principal.

Des manifestants, dont certains du black bloc, ont lancé des feux d'artifice sur les forces de l'ordre, installé des barricades, jeté des pierres et incendié du mobilier urbain. Les policiers ont répondu par du gaz lacrymogène et des grenades de désencerclement.

Plusieurs voitures ont été brûlées, ainsi qu'un kiosque à journaux, selon un journaliste de Reuters sur place. Une brasserie et l'entrée d'un bâtiment de la banque de France ont également été incendiées.

Au moins 37 policiers et gendarmes ont été blessés, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, condamnant du même souffle des violences inacceptables .

Photo : Associated Press / Daniel Cole

D’autres scènes de violences entre manifestants et forces de l’ordre ont aussi eu lieu dans les villes de Rennes et de Lyon. Au total, 18 personnes ont été interpellées, dont neuf dans la capitale.

Des rassemblements, généralement pacifiques, ont aussi eu lieu dans quelque 70 villes françaises.

Militants de gauche, écologistes, antiracistes, étudiants, gilets jaunes, journalistes et simples citoyens ont défilé, surtout pacifiquement, derrière des pancartes où l'on pouvait lire Qui nous protège de la police? et État d'urgence permanent .

À Paris, la manifestation avait initialement été interdite par la préfecture de police, qui optait pour un rassemblement statique, mais la décision a été cassée par le tribunal administratif.

Des manifestants se sont réunis place de la République, le 28 novembre, pour dénoncer le projet de loi sur la « sécurité globale » et la brutalité policière.

Les manifestants clament notamment que l’article 24 du projet de loi sur la « sécurité globale » restreindra la liberté d'expression en pénalisant la diffusion malveillante d'images permettant d'identifier les policiers au cours d'une intervention. Un comité indépendant a été chargé de réécrire certains éléments du projet de loi.

Qu'est-ce qui fait polémique dans le projet de loi sur la sécurité globale ?

Trois articles de la proposition encadrent la diffusion de l'image de policiers, l'usage de drones et des caméras-piétons des forces de l'ordre.

L'article 24, qui a retenu l'attention, réprime d'un an de prison et 70 000 dollars d'amende la diffusion malveillante d'images de policiers et de gendarmes.

Le gouvernement avance que cette disposition vise à protéger les policiers victimes d'appels à la haine et au meurtre sur les réseaux sociaux. Mais ses détracteurs sont d'avis que bon nombre de violences policières seraient restées impunies si elles n'avaient pas été capturées par des caméras.