Collecte de fonds pour les Paniers de Noël dans les rues d'Amos, malgré la pandémie

Une cinquantaine de membres surtout des services d’urgence seront présents dans une dizaine d’intersections pour amasser des dons.

Malgré la pandémie, l’activité aura lieu avec l’accord de la santé publique avec le respect d'un protocole strict pour éviter la propagation de la COVID-19.

La grosse nouveauté pour le barrage routier cette année c'est qu'on a mis nos chaudières dans lesquelles on reçoit les dons au bout d'un bâton pour se distancier des automobilistes et nos gens vont porter des masques et des gants si nécessaire. Francice Cimon

Chaque année, l’événement permet d’amasser autour de 16 000 dollars pour aider environ 250 familles.

Cette fois, la réalité est tout autre explique le président de la campagne des Paniers de Noël Francice Cimon.

On est très chanceux à Amos étant donné qu'on est encore dans une zone très peu touchée par la COVID-19. On a été capable d'avoir un protocole de sécurité qui nous permet de faire nos barrages. Ce n'est pas le cas, malheureusement pour la Guignolée des médias , explique le bénévole.

Selon lui, l'organisation s'attend cette année à avoir une petite diminution parce que la Guignolée des médias, c'est quand même bon montant chaque année. Pour compenser un peu, on a une campagne de socio financement, sur le site de la COOP, on a des liens pour faire des dons directement sur Internet via Facebook, etc.

Avec l’organisme l’Accueil d’Amos, 300 autres familles sans enfants ou personnes seules recevront un panier de Noël.