Victoire du Drakkar à Rouyn-Noranda

Les attaquants Nathan Légaré et Brandon Frattaroli ont tous les deux marqué deux buts pour Baie-Comeau.

Félix Gagnon a aussi marqué le premier but du Drakkar et Alex Arseneault a marqué le but gagnant en fin de troisième période, ce qui lui aura valu la troisième étoile du match. La deuxième a été donnée à Nathan Légaré.

Trois buts du Drakkar ont été comptés en avantage numérique.

Le gardien des Huskies, Zachary Edmond, a stoppé 20 des 26 tirs de son adversaire. Devant les buts du Drakkar, la recrue de Baie-Comeau, Olivier Ciarlo, a arrêté 27 des 30 tirs dirigés vers lui.

Le Drakkar, qui a 14 matchs de joués cette saison bousculée par la pandémie, sautera sur la glace à nouveau dimanche après-midi. Elle affrontera à nouveau les Huskies à Rouyn-Noranda.