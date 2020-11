Exercice militaire dans le quartier D’Alembert à Rouyn-Noranda

Une trentaine d’éléments prendront part à l’exercice sapeur aguerri et devront utiliser notamment des explosifs.

L’armée affirme avoir pris ses dispositions pour sécuriser le périmètre où aura lieu l’événement, à savoir le rang 5, lots 45-50.

Des mesures de mitigation ont été mises en place comme la limitation de la mise à feu des différentes cibles aux journées de samedi et dimanche, la mise en place d’affiches d’information et l’installation de sentinelles autour du périmètre.

L’entrainement devra permettre aux sapeurs de combats de maintenir et d’améliorer leurs compétences sur le terrain.

Le samedi, on va se concentrer sur la construction d'un abattis, qui est un obstacle qu'on peut créer pour ralentir la progression de l'ennemi. On va faire sauter des arbres qui vont bloquer la rue et le dimanche va être plus au niveau technique, avec le calcul de charge sur différents matériaux, comment ça doit être fait pour bien réussir une coupe d'un objet avec un explosif , explique le capitaine Charles Demers-Martel.

A la fin de cet exercice, les secteurs utilisés seront ratissés afin de récupérer les différents matériaux utilisés pendant l'exercice.