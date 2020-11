El Paso, submergée par la COVID-19

Le nouveau coronavirus touche durement cette ville de l’ouest du Texas, à la frontière avec le Mexique. Elle a l’un des ratios de décès par population les plus élevés aux États-Unis.

Horrible . Voilà le qualificatif employé par Juan Anchondo quand on lui demande de nous décrire, en un mot, l’état des lieux à El Paso. L’infirmier est sur le point de commencer son quart de nuit lorsque nous le rencontrons devant l’hôpital où il travaille depuis 17 ans.

Juan Anchondo. El Paso, 25 novembre 2020. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Il explique que chaque fois qu’il arrive au boulot, il se demande ce qui l’attend à l’intérieur. Il peut apprendre qu’une personne dont il a pris soin la veille est désormais aux soins intensifs, sous assistance respiratoire.

Pratiquement la moitié des lits des hôpitaux de la ville sont occupés par des malades du nouveau coronavirus. Cela exerce une énorme pression sur le système de santé et sur le corps infirmier , souligne Juan Anchondo, en déplorant également une pénurie de matériel adéquat, en particulier de masques.

Le nombre d'hospitalisations a grimpé en flèche cet automne, à El Paso. Depuis octobre, plus de 300 personnes sont mortes, soit le tiers des décès causés par le nouveau coronavirus dans le comté. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

L’infirmier voit mal comment on pourra tenir si les réunions familiales se transforment en foyers de contagion durant la période de festivités qui vient de s'amorcer avec l'Action de grâce.

Il rappelle que la vague actuelle de contamination à El Paso a commencé après le long congé de la fête du Travail, en septembre dernier.

Facteurs culturel et socio-économique

El Paso est hispanophone à plus de 80 %. Comme plusieurs, Juan Anchondo suggère que la tradition latino de se rassembler en famille, immédiate et élargie avec de nombreux membres venant du Mexique frontalier, peut expliquer pourquoi la COVID-19 se propage rapidement dans le comté.

Vues depuis cette route panoramique dans les montagnes Franklin, El Paso au Texas et Ciudad Juárez au Mexique ne font plus qu'une. Des liens familiaux et d'affaires lient les deux villes. Mais le va-et-vient transfrontalier est considérablement limité en ces temps de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Chris Babcock, éditeur en chef au El Paso Herald-Post, voit un autre facteur. Étant donné que le tiers des résidents n’a pas de couverture santé, il précise qu’ils sont nombreux à attendre à la dernière minute avant d’aller consulter. Ça arrive même dans sa famille. Ils vont finalement aux urgences, quand cela devient grave, en bonne partie parce qu’ils n’ont pas d’omnipraticien régulier.

20 % des résidents d’El Paso sont pauvres, peut-être davantage depuis le début de la pandémie selon le journaliste Chris Babcock. Il note que le secteur des services est notamment très touché pour ce qui est des pertes d’emplois. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

La garde nationale à la rescousse

Il a fallu aménager des morgues mobiles dans des camions réfrigérés. On y comptait 236 corps en date du 24 novembre.

Des prisonniers ont été embauchés pour déplacer les dépouilles.

Et une trentaine de membres de la garde nationale sont arrivés en renfort, pour cette gestion des décès , selon la formule employée par le juge Ricardo Samaniego, le plus haut responsable du comté d’El Paso.

Des employés du bureau du médecin légiste, près des morgues mobiles à El Paso. Photo : Reuters / IVAN PIERRE AGUIRRE

Durant une conférence de presse virtuelle, il a précisé qu’il fallait absolument, pour des questions de dignité, réduire le temps que cela prenait, parfois plusieurs heures, avant que le corps d’une personne décédée chez elle ne soit pris en charge.

Couvre-feu, formule allégée

Pour tenter de limiter la propagation du virus à El Paso, un couvre-feu est en vigueur la nuit, pendant quelques jours.

Le juge Samaniego aurait voulu des mesures plus strictes, comme la fermeture des commerces non essentiels. Mais sa première tentative a été déboutée en cour, sous la pression de gens d’affaires avec l’appui du procureur et de politiciens de droite.

Outré, un syndicat infirmier a manifesté son mécontentement en manifestant dans les rues.

Le couvre-feu à El Paso, imposé de 22 heures à 5h, prendra fin le 30 novembre. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Le gouverneur républicain de l’État, Greg Abbott, opposé à un nouveau confinement au Texas, a rappelé qu'il avait dépêché dans la région du personnel médical, quelque 1500 personnes.

Des infirmières de la Federal Emergency Management Agency (FEMA), l’organisme fédéral qui porte secours lors des urgences, donnent un coup de main.

Araceli Renteria dit qu’elle les a vus arriver avec un soulagement indescriptible .

J’ai énormément de gratitude envers ceux qui viennent aider ma communauté , précise cette jeune infirmière.

La crise de la COVID-19 à El Paso constitue son baptême de feu, car elle a obtenu son diplôme en décembre dernier. Elle a d’ailleurs contracté la maladie, comme tant de travailleurs de la santé. Je ne peux même pas vous dire combien d’entre nous ont été contaminés , ajoute-t-elle.

Presque 20 % des tests sont positifs dans le comté d'El Paso. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Araceli Renteria décrit sa ville comme un grand village.

Son oncle, le journaliste Chris Babcock, dit que tout le monde ici est touché par la pandémie. Il ajoute que la théorie « six degrés de séparation » (selon laquelle nous sommes tous liés sur la terre, grâce à une chaîne de relations totalisant six personnes) ne tient plus à El Paso.

Nous sommes tous à un degré de séparation , assure-t-il.

Chris Babcock, rédacteur-en-chef au El Paso Herald-Post. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Pas de répit pour El Paso

Voir des militaires dans sa ville pour aider à surmonter la crise de la COVID-19 ébranle Chris Babcock.

Il cite la devise « El Paso Strong » pour assurer que sa communauté a souvent dû – et su – se débrouiller face à l’adversité.

La ville a récemment été secouée par la crise des migrants qui arrivaient de partout en Amérique centrale par le Mexique.

Sans oublier la fusillade dans un Walmart, en août 2019, perpétrée par un tueur très remonté contre l’immigration latino-américaine. On nous a visés parce que nous sommes "basanés" , souligne Chris Babcock en montrant de l’index sa peau, sur son avant-bras.

Une vigile à la mémoire des victimes de la fusillade au Walmart, la veille du 1er anniversaire de la tragédie, en août 2020. Photo : Reuters / PAUL RATJE

Alors la pandémie, ajoute-t-il, tombe au moment où El Paso venait tout juste de se relever de 18 mois particulièrement difficiles.