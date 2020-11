L'enquête sur l'affaire Lionel Desmond doit reprendre en février en Nouvelle-Écosse

Lionel Desmond, un vétéran de la guerre en Afghanistan, a abattu sa fille, sa femme et sa mère avant de retourner l’arme contre lui le 3 janvier 2017 à Big Tracadie, en Nouvelle-Écosse.

Aaliyah Desmond, 10 ans, Shanna Borden Desmond, 31 ans, et Brenda Desmond, 52 ans, ont péri dans cette tragédie.

La commission d'enquête sur la tragédie cherche à comprendre les facteurs qui ont mené cet ancien soldat d'infanterie âgé de 33 ans, aux prises avec un trouble de stress post-traumatique, à commettre ces trois meurtres avant de se suicider. L’exercice vise aussi à savoir ce qui aurait pu prévenir ce drame.

Shanna Desmond, 33 ans, et Aaliyah Desmond, 10 ans, ont été tuées le 3 janvier 2017. Photo : CBC / Eric Woolliscroft

Dans un communiqué publié vendredi, Jennifer Stairs explique que l'enquête médico-légale dans l'affaire Lionel Desmond sera relancée à la mi-février 2021, à moins qu'il n'y ait d'autres obstacles forçant des délais supplémentaires. Elle cite notamment des enjeux techniques ou des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

Une fois que les procédures seront lancées au palais de justice de Port Hawkesbury, en Nouvelle-Écosse, les audiences devraient se dérouler du mardi au vendredi, pendant quatre semaines.

L'enquête avait entrepris des audiences en janvier dernier, à Guysborough, en Nouvelle-Écosse.

On espérait poursuivre le processus à la fin mai, mais en raison de la pandémie, le juge Warren Zimmer a préféré reporter les audiences jusqu'au moment d'être certain de pouvoir le faire en toute sécurité et en tout respect des consignes de la santé publique.

À l'origine, l'enquête a été annoncée en décembre 2017 après que les soeurs de Lionel Desmond ont dénoncé l'incapacité pour l'ex-militaire d'obtenir des soins adéquats pour traiter son syndrome de stress post-traumatique.