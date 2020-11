Pas de 15 km des Pichous en 2021

Je ne peux pas me permettre une deuxième annulation, explique le président organisateur de l'événement, Mario Boily. Ce serait la fin des Pichous.

De plus, les installations de la Zone portuaire dont se sert habituellement l’organisation sont louées par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un centre de dépistage du coronavirus jusqu’au mois de mai. La course à pied de 15 kilomètres a normalement lieu au mois de mars.

En temps normal, 2000 coureurs sont de la partie, dont une bonne partie de partout au Québec. Il s'agit d'un événement reconnu depuis plusieurs décennies.

Difficultés financières

L’annulation de 2020, 48 heures avant le début de la course, a été très difficile. Tout était déjà payé , indique M. Boily. L’organisation s’est retrouvée avec un déficit de 46 000 $. L’aide financière gouvernementale attendue ne s’est jamais présentée. Une demande a également été faite du côté de Saguenay.

Ce qui a permis à la Course des pichous de survivre, ce sont les 550 participants qui ont fait don de leur coût d’inscription pour 2020 en échange d’une participation gratuite à l’édition suivante. Ce sont des participations qui sont remises à 2022, ajoute le président organisateur. Personne ne perd son inscription.