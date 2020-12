La Gaspésie prépare la saison de motoneige

Il n’y a pas eu de sentiers fermés en Gaspésie depuis plusieurs années. Sauf qu’il y a des tours de force chaque automne pour rétablir le résea u, indique Michel Desrosiers, agent de liaison de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Pour conserver l’intégrité du sentier, les principaux obstacles sont la perte de droits de passage et la désuétude des infrastructures, souligne Michel Desrosiers : le réseau est âgé de près de 50 ans.

Cette année, pour boucler la portion gaspésienne de la route TransQuébec 5, deux tronçons doivent être repensés.

Les sentiers de la Gaspésie et des Îles permettent de parcourir 3200 km. Photo : Radio-Canada

À Rivière-à-Claude, deux ponts étaient à reconstruire, soit un pont situé sur un terrain privé et un autre qui a été fermé l’an dernier par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Le nouveau tracé de Rivière-à-Claude sera prêt pour la prochaine saison, mais non sans efforts. C’est un travail qui a été colossal de la part du club , relève M. Desrosiers.

Le maire de Rivière-à-Claude, Régent Normand, est bien au fait du travail qu'il a fallu faire puisqu'il a déjà été président du club local. Il travaille depuis près d'un an à la reconfiguration du tracé. Il ne reste que les signatures des droits passage à conclure, ce qui sera, dans ce cas, une formalité, dit-il.

Vers les terres publiques

Car la cohabitation n’est pas toujours facile entre motoneigistes et villégiateurs. Il y a des gens qui achètent des propriétés en Gaspésie et dans l’Est-du-Québec. Ces gens-là ne sont pas familiers avec le sport de la motoneige ou les quads. Il faut recommencer à zéro des fois pour trouver d’autres tronçon , indique M. Desrosiers.

À Gaspé, la renégociation de droits de passage amène aussi à repenser une portion du sentier. Vous savez, quand il y a du développement de résidences, ça peut arriver qu’on déplace notre sentier. Là aussi, on veut régler à très long terme , commente l’agent de liaison de la FCMQFédération des clubs de motoneigistes du Québec .

Le secteur devrait être reconnecté au réseau au cours des prochains jours, assure M. Desrosiers.

Bon an, mal an, la région attire le tiers des touristes à motoneige du Québec (archives). Photo : Radio-Canada

Des réparations temporaires sont par ailleurs en cours, à Murdochville, sur le sentier régional 597, en direction de Grande-Rivière. Un nouveau tronçon devrait remplacer le sentier l’an prochain.

À long terme, la Fédération souhaite se tourner, le plus possible, vers les terres publiques afin de pérenniser et de sécuriser son réseau. Plus on va en terres publiques, moins c’est compliqué, moins c’est dérangeant pour les résidents. On ne pourra pas passer à côté des terres privées, mais il faut que ça fasse l’affaire de tous , estime le porte-parole de la FCMQ.FCMQ.

Une fois la saison lancée, l’entretien du réseau repose sur des bénévoles qui travaillent pour les quelque 7000 membres répartis dans les 18 clubs actifs de la Gaspésie.

Des touristes attendus malgré la pandémie

Toutefois, l’intégrité de la route est aussi un enjeu de nature touristique.

La région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine compte 10 % de tous les sentiers du territoire québécois, soit 3200 km de pistes. Bon an, mal an, la région attire le tiers des touristes à motoneige du Québec.

Un tronçon manquant de 40 ou 50 km aura surtout des répercussions sur la vente de forfaits aux touristes et incidemment sur les hôtels, les restaurants et les stations-service.

On est dans le top 3 des régions les plus visitées au Québec, l’hiver, pour la motoneige. Tu ne peux pas être consacré motoneigiste à part entière si tu n’as pas fait la Gaspésie. Michel Desrosiers, agent de liaison de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

La Gaspésie a aussi beaucoup de charme en hiver (archives). Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

La saison de motoneige peut facilement s’étendre sur 16, voire 17 semaines en Gaspésie, selon M. Desrosiers, ce qui ajoute à son attrait.

Cette année, la FCMQFédération des clubs de motoneigistes du Québec s’attend à une très bonne saison malgré la pandémie. Michel Desrosiers rapporte qu’il y a des concessionnaires qui manquent déjà de véhicules. On a vu l’été dernier ce qui s’est passé avec les touristes. Le même phénomène semble s’annoncer cet hiver en Gaspésie.

Les relais de motoneige appliqueront les règles édictées par la santé publique.

Il est prévu, indique M. Desrosiers, que les endroits qui permettront aux motoneigistes d’arrêter pour se réchauffer seront plus nombreux. Il y aura moins de monde dans les relais, mais la clientèle sera éparpillée un peu partout.