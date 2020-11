Éco-Ouest à la recherche de chevaux pour continuer sa course dans l’économie durable

Malheureux mais attendu! C’est ainsi que le directeur général d'Éco-Ouest, Dany Robidoux, qualifie ce déficit.

Nous le savons, les premières années d’une start-up ne sont pas faciles. Cela se met en place , relativise ce dernier.

Le directeur général de l’ AMBMAssociation des municipalités bilingues du Manitoba , Justin Johnson, abonde dans son sens.

C’est un défi, mais c’est aussi normal, puisque Éco-Ouest est en mode démarrage. Souvent, nous le savons, il faut quand même cinq ans avant que les choses se stabilisent…

Poulain du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), Éco-Ouest a commencé sa course seul en 2017. Selon les deux hommes, plusieurs obstacles se sont hissés en chemin.

Ils notent, par exemple, un malentendu sur la facturation avec certains organismes ou encore l’arrivée incertaine de fonds du gouvernement provincial.

Nous avions fait une demande de fonds à la province en octobre 2018, mais nous n’avons pas reçu de réponse avant octobre de cette année , explique Dany Robidoux. Nous avons commencé à avoir peur d’obtenir une réponse négative. Donc, nous avons arrêté de travailler sur le dossier.

Outre la suspension de certains développements, Éco-Ouest s’est séparé de deux de ses quatre employés pour limiter les dégâts.

Ce que nous avons appris dès le début, c'est que cela demande du temps avant de gagner la confiance des différents gouvernements. Nous sentons maintenant que nous commençons à avoir leur appui, mais nous avons besoin de plus de fonds , continue le directeur général.

Justin Johnson estime qu’il est important de soutenir Dany Robidoux et son équipe dans leur entreprise. Pour lui, les résultats de l’organisme sur ces trois dernières années sont une réussite.

Éco-Ouest est un bijou parce qu’il est dirigé par un leadership francophone et bilingue du Manitoba et parce qu’il démontre une vision d’avenir plus verte et durable