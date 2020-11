Une aide de 795 000 $ pour le CEE-UQAC

Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) obtient une aide financière de 795 000 $ provenant de Développement économique Canada.

L'entente, qui s'étend sur une période de trois ans, assure la continuité des activités de sensibilisation et de promotion de l’entrepreneuriat réalisées auprès d'étudiants postsecondaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'aide financière permettra, notamment, le transfert de technologies et de connaissances en plus de soutenir des projets d'entreprises régionales.

La rectrice de l'Université du Québec à Chicoutimi, Nicole Bouchard. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La rectrice de l’ UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , Nicole Bouchard, a souligné le rôle structurant du CEE-UQACCentre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi dans la région et son apport au développement de l'entrepreneuriat régional.