Drame de Kawartha Lakes : une quatrième arme à feu trouvée

Les enquêteurs disent avoir trouvé une quatrième arme sur la scène où un garçon d'un an a été abattu. L’incident s’est déroulé jeudi à Kawartha Lakes .

Selon les policiers, trois officiers ont ouvert le feu sur le père du bébé. La camionnette du père a percuté un véhicule de police, ce qui a blessé un policier.

Selon l'Unité des enquêtes spéciales, le garçon sur le siège arrière a été tué par balle.

Son père, âgé de 33 ans, et un officier de la police provinciale ont été blessés.

Toujours selon l’ UESUnité des enquêtes spéciales , trois armes appartenaient aux policiers sur place. Une quatrième arme a été retrouvée dans la camionnette.

Les policiers soupçonnent que l’incident ait débuté avec un enlèvement d’enfant.

Une autopsie est prévue pour samedi matin.

L’ UESUnité des enquêtes spéciales apprécie l'intérêt du public dans cette affaire tragique et fait ce qu'elle peut pour obtenir des réponses le plus rapidement possible tout en s'assurant que l'intégrité de l'enquête ne soit pas compromise , a déclaré l'agence dans un communiqué. Nous demandons au public de continuer à faire preuve de patience.

Le père et l'officier de police sont tous deux à l'hôpital dans un état stable, selon le communiqué officiel de l’ UESUnité des enquêtes spéciales .

Quatre enquêteurs, deux médecins légistes et un reconstructeur de collision enquêtent sur l'incident et les trois policiers font l'objet d'une enquête.