Ottawa envoie 1,3 M$ aux T.N.-O. pour soutenir la croissance économique

Avec cette somme, le gouvernement fédéral souhaite mettre en lumière trois initiatives régionales qui favorisent l'emploi et la croissance économique dans les communautés nordiques et autochtones.

Les 1,3 million de dollars accordés par l’Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) sont destinés à soutenir la formation, l'esprit d'entreprise, le renforcement des capacités et le développement des infrastructures dans les Territoires du Nord-Ouest, selon un communiqué de presse de l'agence.

De ce montant, 731 727 $ seront consacrés à un projet de 3 ans de Makerspace YK, une organisation à but non lucratif et un centre communautaire de Yellowknife qui favorise l'apprentissage pratique et le renforcement des compétences.

Le financement aidera à la rénovation d'un espace commercial en un espace de collaboration qui soutiendra le développement des compétences, la création d'emplois et de nouvelles entreprises innovantes à Yellowknife , indique le communiqué de presse.

Le Makerspace donnera également accès à des équipements industriels et à une bibliothèque de prêt d'outils.

Le financement devrait permettre de créer deux emplois à temps plein et de soutenir le secteur manufacturier local.

La somme de 175 000 $ a été mise de côté pour soutenir le développement économique sur le territoire traditionnel de la Première nation Acho Dene Koe. L'argent sera versé à Beaver Enterprises LP, une entreprise de Fort Liard qui offre des services de construction, d'excavation et d'entretien.

Le financement soutient un projet d'un an et aidera l'entreprise à acheter une niveleuse pour les travaux de construction et d'entretien, selon le communiqué de presse.

Ce projet devrait permettre de maintenir 10 emplois à temps plein et d'embaucher des employés supplémentaires sur une base saisonnière , peut-on lire.

Le montant restant soit 464 000 $ sera alloué à la planification commerciale et financière pour la construction et l'exploitation futures d'une installation de gestion intégrée des déchets à Norman Wells.

La nouvelle installation devrait stimuler l'emploi et la formation des Autochtones et soutenir l'entrepreneuriat à Norman Wells et dans d'autres communautés , selon CanNor.

Une fois le projet terminé, l'installation de gestion des déchets devrait avoir un impact économique important pour le Sahtu et les bénéficiaires de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu , peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le gouvernement fédéral fait savoir que son investissement vise également à aider les entreprises du Nord à surmonter les défis financiers posés par la pandémie.