Éclosion aux Soeurs de la Charité : une première religieuse succombe

Nous sommes très attristés par le décès de l’une des sœurs. Nos pensées et prières se tournent vers sa famille à qui nous offrons nos plus sincères condoléance s, écrit soeur Monique Gervais, supérieure générale, dans un communiqué.

La soeur supérieure des Soeurs de la Charité, Monique Gervais Photo : Radio-Canada

La Corporation de services Mallet, qui gère la Maison généralice des Soeurs de la Charité, souligne pour sa part que la situation se stabilise de plus en plus. Dans le bilan de vendredi, on ne dénombre aucun nouveau cas parmi les religieuses, mais deux cas au sein des employés.

Ce qui porte à 72 le nombre de résidentes dans l’unité de soin qui sont atteintes, ainsi que 63 employés.

La corporation ajoute que l’équipe du CIUSSS de la Capitale-Nationale est toujours sur place pour accompagner l'établissement dans la crise.

132 nouveaux cas sur la Rive-Nord

Vendredi, le bilan dans la Capitale-Nationale fait état de 132 nouveaux cas de COVID-19 et de 5 nouveaux décès.

Un total de 54 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 6 sont aux soins intensifs.

L’éclosion qui sévit à la résidence privée Cardinal-Vachon, également dans Beauport, semble aussi vouloir se stabiliser.

On y dénombre 2 nouveaux résidents atteints, pour un total de 35, ainsi que de 2 nouveaux cas chez les employés, pour un total de 13 travailleurs infectés.

La résidence Cardinal-Vachon est en éclosion depuis le 22 novembre. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

En Chaudière-Appalaches, 56 nouveaux cas ont été confirmés vendredi et le bilan comprend 3 nouveaux décès.

Du côté des hospitalisations, 29 personnes sont actuellement à l’hôpital, dont 7 aux soins intensifs.

La Rive-Sud fait aussi état d’une nouvelle éclosion dans un milieu pour aînés. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents de la résidence privée pour aînés Le Havre de Lévis.