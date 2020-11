Le Nord-du-Québec toujours divisé entre les paliers orange et rouge

Il ne reste plus que 4 cas actifs de COVID-19 et 15 personnes en isolement dans le Nord-du-Québec.

Après une flambée des cas dans le secteur de Chapais-Chibougamau dans le dernier mois, la situation se stabilise depuis quelques jours.

Aucun nouveau cas ne s’est ajouté dans les 24 dernières heures et un seul a été ajouté au bilan cette semaine.

Les paliers d’alerte demeurent toutefois en place, c’est-à-dire un palier d’alerte rouge pour le secteur de Chibougamau et Chapais et orange pour Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Radisson, Val-Paradis, Villebois et Beaucanton.