Trois millions de dollars pour un campus virtuel à l’Université Algoma

Le gouvernement ontarien investit trois millions de dollars pour aider l’Université Algoma de Sault-Sainte-Marie à développer une plateforme d’apprentissage électronique et à offrir des diplômes en ligne.

La province indique que le projet permettra de créer 71 nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années.

Sur place pour l’annonce du financement, vendredi après-midi, le député progressiste-conservateur de Sault-Sainte-Marie, Ross Romano, a indiqué que l’Université Algoma est pionnière dans le domaine.

En plus d’être pratique pour les étudiants, cet environnement d’apprentissage amélioré aidera l’université à développer une main-d’oeuvre hautement qualifiée et à contribuer à la croissance et à la prospérité des collectivités du Nord , affirme-t-il dans un communiqué.

Le député provincial de Sault-Sainte-Marie, Ross Romano, a fait l'annonce du financement accordé à l'Université Algoma. Photo : Twitter/Ross Romano

Selon le gouvernement, le financement doit aider l’Université à bâtir sa capacité en infrastructure et son bassin de talents pour offrir des diplômes en ligne en affaires, en économie, en sciences informatiques, en sciences de la santé et en sciences de l’environnement.

À la longue, cette initiative permettra d’offrir des possibilités de programmes d’études universitaires de haute qualité axés sur l’étudiant à ceux et celles qui vivent dans les collectivités éloignées, rurales et autochtones , déclare, dans le communiqué, la présidente et vice-rectrice de l’Université Algoma, Asima Vezina.

Le financement est accordé par la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario.