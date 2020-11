Vancouver accueillera à son tour l’exposition Imagine Van Gogh

Il sera possible de flâner au cœur de l'œuvre du grand maître néerlandais, de marcher dans ses champs de tournesols mythiques ou encore d’errer sous une Nuit étoilée plus grande que nature.

L’exposition Imagine Van Gogh, créée en 2007, s'est arrêtée un peu partout dans le monde. Au Canada, elle a notamment été présentée à Montréal, à Québec et à Winnipeg. Elle sera présentée au Centre des congrès de Vancouver cet hiver.

Elle rassemble plus de 200 toiles de l’artiste, dont les plus célèbres, peintes de 1888 à 1890, en Provence, à Arles et à Auvers-sur-Oise, en France.

Ces années exceptionnelles soulignent le talent et les tourments du maître dans des œuvres emblématiques telles que : Les Tournesols, Les Iris, Champ de blé avec corbeaux, La Nuit étoilée, mais aussi sa période japoniste avec les célèbres branches fleuries d’amandier.

L’exposition d’art numérique s'appuie sur le concept d’image totale, créé dans les années 1970 à la Cathédrale d’images par Albert Plécy. Il est le grand-père du conjoint de la directrice artistique française Annabelle Mauger, qui a créé l’exposition avec Julien Baron.