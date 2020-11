Un enseignant du secondaire congédié à Montréal-Nord après des allégations de racisme

Le conseil d'administration s'est réuni en séance extraordinaire hier soir. Après mûre délibération, il a été résolu à l'unanimité de résilier l’engagement d'un enseignant identifié comme ayant le matricule 13860 , a indiqué la porte-parole du CSSPI, Valérie Biron, par courriel.

Vincent Ouellette était suspendu depuis près d’un mois. Le service des ressources humaines du CSSPI a déclenché une enquête à la suite de la diffusion d’une vidéo filmée par un élève dans sa classe.

Un groupe d’élèves anciens et d’actuels de l'École secondaire Henri-Bourassa, les Béliers solidaires, a diffusé une vidéo sur Facebook dans laquelle ils rapportent les propos que Vincent Ouellette aurait tenus en classe pendant plusieurs années. Ils l'ont accusé de proférer des commentaires racistes, xénophobes et misogynes.

Ils ont fondé un groupe sur Facebook pour démanteler les mécanismes d'oppression dans leur communauté , et soutiennent que leur lutte est antiraciste, féministe, queer, intergénérationnelle et intersectionnelle. Ils se sont réjouis de la nouvelle, vendredi, sur le média social.

Réclamer justice par la voie juridique

Les Béliers solidaires ont rencontré des avocats le mois dernier pour prendre connaissance des recours judiciaires qui s’offrent à eux. Les recours pourraient aller jusqu’au dépôt d’une action collective contre l’enseignant, la direction de l’école et le Centre de services scolaires de la Pointe-de-l’île.

Les avocats chargés du dossier, Me Alain Arsenault et Me Virginie Dufresne, n’ont toujours pas demandé d’autorisation pour déposer une action collective, mais la réflexion sur la meilleure façon d'agir se poursuit, ont-ils confirmé à Radio-Canada.

Virginie Dufresne estime que la décision de mettre le professeur à pied est compréhensible , mais insuffisante, estime-t-elle, puisque les propos tenus par Vincent Ouellet ont laissé des séquelles et même traumatisé les étudiants qu’ils visaient.

Ce n’est pas le renvoi du professeur, des années plus tard, qui règle le problème, affirme l'avocate. Il faut plutôt tenir une discussion sur ce que la direction et le CSSPI considèrent acceptable de la part de ses enseignants.

Plus de détails à venir.