Élections générales de l’ACF : jour de scrutin à Regina et à Moose Jaw

Les Fransaskoises et les Fransaskois de Regina et de Moose Jaw sont appelés aux urnes lundi, de 8 h à 20 h, pour élire un total de trois députés communautaires, qui siégeront à l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF).

À Regina, deux députés communautaires doivent être élus. La communauté fransaskoise de Moose Jaw doit élire une seule personne au poste de député communautaire de son district électoral.

Les candidats en lice (par ordre alphabétique) : Regina (district n° 5) : Annie Audet

François-Régis Kabahizi

Christiane Soucy Moose Jaw (district n° 12) : Paulin Apipila

Paulette Doucette Source : Assemblée communautaire fransaskoise (ACF)

L’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise demande aux électeurs de respecter le port du masque, ainsi que la distanciation sociale , peut-on lire dans un communiqué du 19 novembre.

L’organisme affirme aussi suivre les directives des autorités sanitaires de la province, afin de garantir une élection sécuritaire pour tous .

Une journée de vote par anticipation a eu lieu samedi. Les électeurs avaient également le choix de voter par bulletin spécial.

Où voter? Regina : Auditorium du Carrefour Horizons, situé au 1440, 9e Avenue nord. Moose Jaw : Bureau de l’Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw (ACFMJ), situé au 450, 3e Avenue nord-ouest. Source : Assemblée communautaire fransaskoise (ACF)

Afin de pouvoir exercer son droit de vote, il faut apporter une ou des pièces d’identité avec son nom, sa photo et son adresse de résidence.

La pièce d’identité avec photo peut être un permis de conduire, une carte de résidence permanente, un passeport ou tout document gouvernemental prouvant son identité avec une photo.

Si la preuve d’identité avec photo ne comporte pas l’adresse de la résidence actuelle, il faut présenter une seconde preuve d’identité (ex. : une facture) sur laquelle elle est inscrite.

Une nouveauté cette année : l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise vérifie la compréhension de la langue française des électeurs.

Par exemple, une question en français pourrait être posée aux électeurs aux bureaux de scrutin. Les personnes ayant voté par bulletin spécial ont reçu un appel de l' ACFAssemblée communautaire fransaskoise pour démontrer leur compréhension du français.

Critères du droit de vote : Résider dans les districts électoraux de Regina et de Moose Jaw;

Résider en Saskatchewan depuis au moins six mois;

Avoir atteint l’âge de 16 ans le jour du scrutin;

Comprendre le français;

Avoir un intérêt à promouvoir le fait français;

Respecter les buts fondamentaux de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise . Source : Assemblée communautaire fransaskoise (ACF)

Qu’est-ce qu’un député communautaire de l’ ACF Assemblée communautaire fransaskoise ?

Selon le document en ligne Le rôle des élues et des élus à l' ACFAssemblée communautaire fransaskoise , les députés communautaires représentent les intérêts et les besoins des membres de [leur] district à la table de l’assemblée, où ils soulignent les besoins et les dossiers d’importance de la région qu’ils représentent.

Les députés communautaires sont en quelque sorte les porte-parole de leur district et le lien entre les francophones de ce district et des autres régions , selon le document de l’organisme.

L’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise invite aussi chaque député à s’impliquer dans son propre district en participant aux activités socioculturelles, à tisser des liens avec les organismes fransaskois de son territoire, et à être disponible pour les membres du district.