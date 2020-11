Deux Saskatchewanais récipiendaires de l’Ordre du Canada

Le chef Darcy Bear et le chercheur Alfred Slinkard ont été nommés membres de l'Ordre du Canada.

Les deux Saskatchewanais d'origine font partie des 114 nominations annoncées vendredi par la gouverneure générale, Julie Payette.

Darcy Bear est reconnu pour son leadership visionnaire de la Première Nation Whitecap Dakota et pour la création de possibilités de développement économique et social pour sa communauté .

Il a été réélu chef de sa communauté pour un huitième mandat consécutif en 2016.

Certains des projets de développement économique qui ont eu lieu sous son mandat comprennent le développement d’un casino, d’un parcours de golf et d'un parc industriel léger.

En tant que chef, il a également supervisé la construction d'une nouvelle école primaire et élargi les infrastructures publiques, et a introduit un accès à Internet haute vitesse, en plus de créer de nouveaux logements dans la communauté de Whitecap, située au sud de Saskatoon.

Le chef de la Première Nation est également membre de l'Ordre du mérite de la Saskatchewan et a remporté le prix du Temple de la renommée des entreprises autochtones en 2016 pour l'ensemble de ses réalisations.

L’agronome Alfred Slinkard, de Saskatoon, reçoit également une nomination honorifique pour ses recherches. Il a développé deux variétés de lentilles qui, selon le gouvernement, ont transformé l'agriculture dans l'Ouest canadien.

Avec les informations de Julia Peterson