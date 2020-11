Fraude à Hawkesbury-Est : l’ancienne greffière-trésorière plaide coupable

L’ancienne greffière-trésorière du Canton de Hawkesbury-Est, Linda Rozon, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de fraude et d’abus de confiance dans le cadre d’une brève audience virtuelle tenue vendredi matin devant la Cour de justice de l'Ontario.

L’ancienne administratrice municipale a ainsi renoncé à la tenue de son procès.

L’inscription du plaidoyer de culpabilité survient plus de 17 mois après sa mise en état d’arrestation par la Police provinciale de l’Ontario.

Les actes reprochés à l’ancienne greffière-trésorière se sont échelonnés sur une période d’une dizaine d’années, soit entre les 1er janvier 2008 et 31 décembre 2017.

Il s’agit d’une infraction criminelle globale qui inclut plusieurs transactions , a expliqué le procureur de la Couronne au palais de justice de L'Orignal, Me Daniel Brisebois. Le montant total est de 307 094$.

Premiers soupçons en 2016

C'est à la suite d’une mise à jour tardive de certaines informations de nature financière en 2016 que des soupçons ont commencé à peser sur Linda Rozon.

[À la municipalité], on [s’est interrogé] sur la tenue de livres comptables par Mme Rozon. On [a soupçonné] plusieurs irrégularités, notamment plusieurs paiements faits par Mme Rozon à elle-même. Ces paiements [semblaient] excéder ses paiements annuels , a ajouté Me Charlebois lors de l'audience.

Cet épisode a ensuite mené au déclenchement d’une vérification comptable indépendante des états financiers pour les deux années précédentes.

Finalement, en juin 2017, le conseil municipal a été informé de plusieurs irrégularités comptables, ainsi que de transactions financières inappropriées.

L’expertise comptable a révélé que Mme Rozon a redirigé à ses propres fins, personnelles, des sommes d’argent en utilisant un stratagème de dépôts bancaires non approuvé et non autorisé , a poursuivi le procureur de la Couronne.

C’est à ce moment que le Canton de Hawkesbury-Est a procédé au congédiement de son employée de longue date.

Les frais d’expertise comptable encourus par la petite municipalité durant cette période s’élèvent à environ 250 000$.

Le Canton de Hawkesbury-Est a toutefois été indemnisé par son assureur pour un montant de 504 409$.

La Couronne a demandé au juge Jonathan Brunet d’imposer une peine d’incarcération à Linda Rozon, chose à laquelle s’oppose son avocate, Me Céline Dostaler.

La coupable a répondu par l’affirmative lorsque le magistrat lui a demandé si elle comprenait que le fait d’avoir un casier judiciaire [pouvait] avoir des effets […] sur [sa] vie .

Le prononcé de sentence aura lieu à une date ultérieure.