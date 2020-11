Une fin de semaine endeuillée à l’île Manitoulin

Les obsèques auront lieu à 13 h à l’école secondaire de M’Chigeeng, afin de permettre la distanciation physique. Seules les personnes invitées pourront entrer, mais la cérémonie sera diffusée sur le site Web de l’Association de la Police provinciale de l’Ontario (APPO).

Le cercueil sera escorté jusqu’à la cérémonie par une voiture de la PPOPolice provinciale de l'Ontario .

Le premier ministre Doug Ford par ailleurs assistera aux funérailles.

Marc Hovingh fréquentait depuis 20 ans l'église missionnaire de Mindemoya. Le lieu de culte a ouvert ses portes pour la prière quelques heures après que le policier ait été tué. Photo : CBC/Erik White

Les résidents de l’île Manitoulin peuvent également assister à la diffusion en direct de la cérémonie à partir de leur voiture dans un champ aménagé à cet effet à Little Current.

L’agent Hovingh est mort le 19 novembre dernier à Gore Bay, dans une fusillade qui a également entraîné la mort d’un civil, Gary Brohman.

Les hommages à l’agent pleuvent depuis sa mort. Ses collègues et coreligionnaires le décrivent comme un homme de grande taille, au coeur d’or.

Marc Hovingh, qui a passé 28 ans au sein de la PPOPolice provinciale de l'Ontario , laisse dans le deuil sa femme Lianne et ses enfants Laura, Nathan, Elena et Sarah.

Marc Hovingh laisse dans le deuil sa femme et ses quatre enfants. Photo : GoFundMe

Une campagne de sociofinancement a été lancée par l’ APPOAssociation de la Police provinciale de l'Ontario pour appuyer la veuve et les 4 enfants. Plus de 80 000 $ ont été ainsi amassés depuis 5 jours. De nombreux agents et corps policiers ontariens ont participé à cette collecte de fonds.

Il n’y aura pas de funérailles pour l’autre disparu lors de cet incident mortel.

L'oncle de Gary Brohman affirme que son neveu avait déjà exprimé son désir de ne pas avoir de funérailles. La famille a donc décidé de ne pas en tenir.

Deux enquêtes sont toujours en cours pour établir les faits qui ont mené à la mort des deux hommes.