Un employé gravement blessé chez Pneu Deauville

Un policier était sur place et des enquêteurs de la police de Sherbrooke et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sont attendus sur les lieux en après-midi.

L'employé a été transporté d'urgence à l'hôpital Fleurimont, et la police a offert du soutien psychologique aux autres employés.

Le commerce reste fermé jusqu'à nouvel ordre.

Plus de détails à venir