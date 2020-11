L’Estrie rapporte 56 nouveaux cas de COVID-19

En raison de problèmes informatiques, les autorités de santé publique ont publié vendredi matin leur bilan de cas par secteurs pour les 48 heures précédentes. Résultat : en deux jours, Sherbrooke a enregistré, de loin, la hausse la plus marquée, avec 85 nouveaux cas. La Haute-Yamaska suit avec 33 cas.

Vingt et une personnes sont maintenant hospitalisées dans la région, et six d’entre elles sont aux soins intensifs. L’Estrie compte présentement 601 cas actifs.

La province du Québec rapporte quant à elle 1269 nouveaux cas de COVID-19 aujourd'hui, un nombre moins élevé que les 1464 cas records enregistrés hier.