Dix nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie

Six cas se situent dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, deux dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé et deux autres, dans la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé.

On signale un nouveau cas d’infection chez un employé du Centre de soins de longue durée (CHSLD) Mgr-Ross de Gaspé, pour un total de six.

Cas par MRC : Avignon : 372

Bonaventure : 345 (+6)

Rocher-Percé : 237 (+2)

Côte-de-Gaspé : 350 (+2)

Haute-Gaspésie : 21

Îles-de-la-Madeleine : 30 * Les cas recensés au centre de détention de New Carlisle ne sont plus comptabilisés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, mais plutôt dans la MRCMunicipalité régionale de comté où les détenus ont leur adresse permanente. Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

En revanche, deux autres éclosions sont maintenant considérées terminées, soit celle de la résidence Lady Maria et celle du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle. La presque totalité des éclosions est donc chose du passé.

Treize personnes de plus sont rétablies, ce qui fait grimper le total des guérisons à 1211. Par ailleurs, 103 cas sont toujours actifs dans la région. Quatre personnes sont actuellement hospitalisées.

Au Bas-Saint-Laurent, 20 nouveaux cas s'ajoutent au bilan, portant le total à 752 cas déclarés depuis le printemps dernier. Deux travailleurs de plus sont infectés à la COVID-19 à la Résidence des Bâtisseurs de Matane et un autre, à la Résidence des Sages de Matane.

Au Québec, le nouveau bilan fait état de 1269 nouveaux cas d'infection au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 138 163 le nombre total de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.