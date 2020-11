Vendredi fou le plus fou de l’histoire de l’entreprise sherbrookoise Wiptec

C’est une hausse fulgurante, car l’an dernier, environ 125 000 commandes avaient été traitées dans le cadre du Vendredi fou.

Cette montée en flèche du commerce en ligne était cependant observable bien avant cette fin de semaine en raison de la pandémie.

À partir du mois de mars, le volume qu’on traitait était aussi élevé que le volume du Black Friday l’an passé. Faut comprendre que dans un centre de préparation de commandes comme Wiptec, les volumes les plus grands sont ceux du Black Friday , explique le président de Wiptec, Martin Ball.

Les volumes étaient immenses, on s’est dit "qu’est-ce qui va se passer, est-ce qu’on va avoir un Black Friday cette année?" Et je confirme que les volumes sont de cinq à six fois plus élevés pour nos clients en ce moment.

Martin Ball, président de Wiptec