Le Dr Horacio Arruda dans la région pour évaluer l’état de la crise

Il participera à une conférence de presse à 14 h en compagnie notamment de la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, du directeur régional de santé publique, le Dr Donald Aubin.

La hausse fulgurante des cas de COVID-19 dans les dernières semaines au Saguenay-Lac-Saint-Jean continue de préoccuper la population.

Sur les ondes de RDI vendredi matin, Andrée Laforest a tenté de calmer les inquiétudes.

On a le contrôle, il faut rassurer la population, mais nos soins intensifs sont complets. On a certains cas qui quittent vers Québec, c’est ça qui est inquiétant. Andrée Laforest, ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pas d’annonces officielles pour l’instant

Le Dr Horacio Arruda se déplace dans la région pour évaluer si d’autres mesures pourraient aider à freiner la propagation du coronavirus et améliorer l’état du réseau de la santé en cette période de crise. La ministre Laforest précise cependant qu’il ne vient pas pour faire des annonces précises, puisque celles-ci doivent être discutées et prises avec le premier ministre et le ministre de la Santé.

S’il y a des mesures plus sévères à prendre, on va discuter ensemble et on va regarder avec le ministre Christian Dubé , indique-t-elle.

Vendredi, 146 cas de COVID-19 ont alourdi le bilan quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean.