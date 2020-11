COVID-19 : un record de 1855 nouveaux cas en Ontario

Le nombre d'infections bondit en Ontario, vendredi, alors que la province recense 1855 nouveaux cas, un record depuis le début de la pandémie, en plus de 20 décès.

Le précédent record du plus d'infections en une journée dans la province était de 1589, un sommet atteint le 23 novembre dernier.

La région de Peel demeure la plus touchée avec 517 cas de COVID-19, vendredi, suivie de Toronto, qui a 494 infections.

Parmi les autres régions les plus touchées :

York : +189 cas

Halton : +130 cas

Hamilton : +82 cas

Waterloo : +74 cas

Durham : +65 cas

Ottawa : +55 cas

Windsor-Essex : +52 cas

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario a été de 1489 au cours de la dernière semaine.

Au total, la province a recensé 111 216 cas depuis le début de la pandémie.

Le bilan des morts est de 3595 avec les 20 décès de plus, vendredi.

Le nombre d'hospitalisations est de 541, soit 15 de moins que jeudi. Le nombre de patients aux soins intensifs (151) est inchangé, alors qu'il y a 4 patients de moins sous ventilateur.

Le nombre de cas actifs en Ontario est actuellement de 13 255 (+384).

122 cas de plus dans les écoles

Il y a 122 infections de plus en milieu scolaire, vendredi, portant le total à 1180 au cours des deux dernières semaines.

Plus de 80 % des nouveaux cas touchent des élèves.

Actuellement, 671 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit 14 % des écoles de la province.

Six écoles sont fermées à cause d'éclosions.

Record de dépistage

Plus de 58 000 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

C'est la première fois que la province atteint et même surpasse son objectif de 50 000 tests par jour.

Le record précédent était de 48 488 tests, le 8 octobre.

Le taux de positivité est de 3,7 %, vendredi.

Vendredi fou

Lundi, la province a placé les résidents de Toronto et de la région de Peel en confinement, limitant notamment les restaurants et les magasins aux commandes à emporter et aux livraisons.

Mais certains résidents de ces zones confinées sont allés magasiner dans les centres commerciaux d'autres régions pour le vendredi fou.

Selon des projections de modélisation dévoilées par la province jeudi, la situation se stabilise en Ontario, mais demeure précaire. La province devrait franchir en décembre la barre des 200 patients aux soins intensifs.