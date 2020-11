Pas de compressions dans le budget de la police de Calgary en 2021

La police de Calgary s'est présentée devant le conseil municipal, cette semaine, avec une proposition de réduction de son budget 2021 comme demandé. Contre toute attente, le conseil municipal souhaite plutôt investir huit millions de dollars pour aider le corps policier à travailler avec des partenaires communautaires.

L’objectif est de réduire le volume d'appels pour des affaires non criminelles, comme des affaires touchant à la santé mentale ou aux problèmes de dépendances.

Le conseil muniicpal répond aux demandes du public qui souhaite que la police ne soit pas toujours celle qui répond aux demandes présentant peu de menaces criminelles.

On doit avoir plus de conversations avec la communauté au sujet de la réforme du Service de police. Mais en même temps, on n'est pas prêt à attendre , explique le maire de Calgary, Naheed Nenshi.

On va mettre de l’argent sur la table maintenant pour pouvoir commencer. Naheed Nenshi, maire de Calgary

Le conseil municipal n'a pas écarté la possibilité d'offrir un financement supplémentaire à la police allant jusqu'à 10 millions de dollars si la province accorde plus d'argent.

Une baisse des impôts fonciers

Le conseil municipal a voté pour une diminution de l’impôt foncier dans le budget 2021. Les élus ont approuvé ces changements jeudi soir après quatre jours de délibérations. Plutôt que d’augmenter de 3 % comme prévu initialement, les impôts fonciers diminueront de 1,77 % en 2021.

Toutefois, certaines entreprises comme de grands entrepôts subiront une hausse d'impôt foncier. Les élus vont également débloquer 21 millions de dollars de rabais aux propriétaires afin qu'ils n’aient pas une augmentation fiscale de plus de 10 %.

Je pense que jusqu’à maintenant on est la seule grande ville au Canada qui est capable d’offrir une réduction d’impôt pendant la pandémie , pense Naheed Nenshi.

Par ailleurs, plus de 160 emplois de la Ville seront supprimés l'an prochain. Chaque département de la Ville recevra soit le même montant que cette année ou encore moins.

La Ville a fait des ajustements au budget 2021 afin de réaliser des compressions globales de 90 millions de dollars.

Avec les informations de Scott Dippel