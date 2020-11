Infirmières agressées à Moncton : Van Horlick envoyé en prison

Bruce Randolph Van Horlick, reconnu coupable d'une violente agression survenue l’an dernier au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton, est condamné à six mois de prison et deux ans de probation.

La juge Yvette Finn a rendu sa décision sur la peine, vendredi, au palais de justice de Moncton.

L'homme de 70 ans d’Acadieville a subi un procès pour deux accusations de voies de fait provoquant des lésions corporelles sur deux infirmières, Natasha Poirier et Teresa Thibeault, en mars 2019. La juge a rendu un verdict de culpabilité le 11 septembre dernier.

La Couronne demandait une peine de prison de trois à six mois, suivis de deux ans de probation en rappelant l'âge de Bruce Randolph Van Horlick et le fait qu'il n’avait pas de casier judiciaire. La Couronne avait aussi souligné les conséquences physiques, émotionnelles et financières subies par les victimes, qui n’ont pas pu retourner au travail pendant des mois. La Couronne réclamait aussi pour elles une indemnisation non précisée.

Teresa Thibeault (à gauche), et Natasha Poirier, le 16 novembre 2020. Photo : Radio-Canada

La défense recommandait pour sa part une peine avec sursis. L'avocat avait plaidé qu'il s’agissait de la première faute de Bruce Randolph Van Horlick et que l'affaire est survenue tandis que l'accusé prenait soin de sa femme mourante.