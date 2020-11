Michel Doucet et Lorio Roy membres de l'Ordre du Canada

Le juriste acadien Michel Doucet et Lorio Roy, qui a fait carrière dans le monde de l'éducation, sont nommés membres de l'Ordre du Canada.

La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a annoncé, vendredi matin, le nom de 114 personnes nommées à l’Ordre du Canada.

Michel Doucet est reconnu pour avoir consacré sa vie à faire respecter le français comme langue officielle et pour défendre les droits linguistiques, et Lorio Roy pour son engagement soutenu envers l’amélioration de l’éducation postsecondaire et pour son dévouement dans la communauté acadienne.

Ailleurs en Atlantique, trois Néo-Écossais sont aussi nommés à l’Ordre du Canada:

Jeffery Dahn pour ses recherches qualifiées de révolutionnaires sur les batteries lithium-ion, ainsi que pour son mentorat et sa capacité à bâtir des ponts entre le milieu universitaire et l’industrie;

John S. Eyking pour son dévouement personnel et professionnel à la communauté du Cap-Breton, en particulier dans le secteur agricole;

Kenneth L. Wilson pour son expertise reconnue à l'échelle nationale en chirurgie plastique et reconstructive, et pour son bénévolat dans le cadre de missions médicales internationales.

L’Ordre du Canada est l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays.

Les nouveaux compagnons, officiers et membres seront invités à recevoir leur insigne au cours d’une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.