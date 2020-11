Huit Manitobains récipiendaires de l’Ordre du Canada

Deux des huit Manitobains sont nommés compagnons pour leurs prééminences ou réalisations sur la scène nationale ou leurs services rendus à l’échelle internationale.

Tom Jackson est natif du Manitoba, mais il est classé comme étant de Calgary en Alberta. Il est nommé comme compagnon pour sa brillante carrière d’acteur et de chanteur, et pour ses initiatives philanthropiques en faveur des personnes défavorisées au Canada et à l’étranger.

Phillip James Edwin Peebles de Winnipeg et de Princeton dans l’État du New Jersey aux États-Unis est nommé compagnon de l’Ordre du Canada pour ses découvertes révolutionnaires concernant l’évolution du cosmos. Elles ont permis de dresser un portrait moderne de l’univers.

Les officiers ont reçu leurs nomination pour leurs services ou leurs réalisations au niveau national.

William Alexander Blaikie est nommé parmi les officiers de l’ordre du Canada pour sa longue contribution au service parlementaire et pour son engagement en faveur du changement progressiste et de l’activisme social.

Sandra Kirby est nommée pour ses recherches sur le harcèlement des athlètes et pour ses efforts soutenus en faveur de l’équité, de l’inclusion et de la sécurité dans le sport.

Les membres de l’Ordre du Canada sont nommés pour leur contribution locale ou régionale, ou leur contribution dans un domaine particulier.

William Fast est nommé pour son sens des affaires et pour ses initiatives philanthropiques en faveur des communautés défavorisées au Canada.

Janis Guðrún Johnson est nommée pour sa longue carrière dans la fonction publique et pour sa contribution à la scène artistique et culturelle du Manitoba.

Brian Postl est nommé pour son leadership et son engagement dans l’avancement des soins de santé cliniques et universitaires au Manitoba.

Donald Gordon Duguid est nommé pour sa contribution à la croissance du curling en tant qu’athlète, commentateur sportif et instructeur.

La nature de leurs réalisations est extrêmement variée, mais la façon dont ils ont changé nos vies et le visage de notre pays les unit , rappelle le communiqué de presse du Bureau du secrétaire du gouverneur général.

Les récipiendaires seront invités à recevoir leur insigne au cours d’une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.