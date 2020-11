La France secouée par le tabassage d'un Noir par des policiers

Le scandale est arrivé par l’entremise d’images publiées par le site Loopsider montrant trois policiers administrant une sévère raclée à un producteur de musique noir, samedi, dans l'entrée d'un studio de musique à Paris.

Sur les images de vidéosurveillance de ce studio, publiées jeudi, on voit les trois policiers entrer dans le studio en agrippant Michel Zecler, puis le frapper à coups de poing, de pied ou de matraque.

Selon ces mêmes images, le producteur résiste en refusant de se laisser embarquer, puis tente de se protéger le visage et le corps. La scène dure cinq minutes.

Les policiers tentent ensuite de forcer la porte et jettent à l'intérieur du studio une grenade lacrymogène.

On m'a dit sale nègre plusieurs fois et en me donnant des coups de poing , a dénoncé M. Zecler, braquant du coup les projecteurs sur l’aspect côté raciste de cette intervention policière.

Des gens qui doivent me protéger m'agressent [...], je n'ai rien fait pour mériter ça , a-t-il poursuivi devant la presse. Je veux juste que ces trois personnes soient punies par la loi.

Des vidéos qui contredisent la version policière

Après l'interpellation, M. Zecler a dans un premier temps été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion .

Selon leur procès-verbal consulté par l'AFP, les policiers ont plaidé l’avoir interpellé pour défaut de port du masque. Alors que nous tentons de l'intercepter, il nous entraîne de force dans le bâtiment , ont-ils écrit.

Le parquet de Paris a finalement classé la première enquête ouverte contre M. Zecler et ouvert une nouvelle procédure contre les policiers pour violences par personnes dépositaires de l'autorité publique et faux en écriture publique .

Cette photo fournit par la boîte de production Mazava montre le visage tuméfié de Michel Zecler, samedi soir, dans les heures qui ont suivi son passage à tabac. Photo : La Presse canadienne / AP/Hafida el Ali

Le producteur de musique a d'ailleurs porté plainte au siège parisien de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Trois policiers ont depuis été suspendus, suivis d’un quatrième, soit celui qui est arrivé en renfort et est soupçonné d'avoir lancé une grenade lacrymogène dans le studio de musique.

Les quatre hommes seront entendus ce vendredi dans les locaux de l'IGPN.

Si nous n'avions pas les vidéos, mon client serait peut-être actuellement en prison , a résumé à l'AFP son avocat, Me Hafida El Ali.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, parrain du controversé projet de loi sur la sécurité globale, a depuis affirmé que les policiers ont sali l'uniforme de la République et qu’il demanderait leur révocation .

L'article 24 du projet de loi sur la sécurité globale sera réécrit

Le premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi soir la création d'une commission indépendante chargée de proposer une nouvelle écriture de l'article 24 du projet de loi sur la sécurité globale.

Cet article interdit la diffusion de l'image du visage ou tout autre élément d'identification de membres des forces de l'ordre en intervention, quand elle porte atteinte à leur intégrité physique ou psychique .

Tout contrevenant, qu’il s’agisse d’un citoyen ou d’un journaliste, serait passible d'un an de prison et 45 000 euros d'amende (70 000 $CA), selon la version adoptée mardi par l’Assemblée nationale, mais pas encore examinée par le Sénat.

Plébiscité par les syndicats policiers, le projet de loi est soutenu par la droite et l'extrême droite, mais décrié par la gauche et les défenseurs des libertés publiques qui y voient une atteinte disproportionnée à la liberté d'informer et le signe d'une dérive autoritaire de la présidence d'Emmanuel Macron.

L'affaire, qui a éclaté jeudi, vient s'ajouter à plusieurs autres récentes mettant en cause la police, dont l'évacuation brutale, au début de la semaine, d'un camp de migrants installé place de la République.

Macron très choqué

Emmanuel Macron a été très choqué par la vidéo montrant des policiers frappant un producteur de musique noir, a indiqué vendredi l'Élysée.

Le président a reçu jeudi Gérald Darmanin et lui a demandé de prononcer des sanctions très claires contre les policiers, a-t-on par ailleurs appris de source gouvernementale.

C'est après cette rencontre que le ministre de l'Intérieur a annoncé jeudi soir sur France 2 qu'il demandait la révocation des quatre policiers.

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur le plateau de France 2, jeudi soir. Photo : Getty Images / AFP/THOMAS COEX

À l'Élysée, le directeur de cabinet du président, Patrick Strzoda, a reçu jeudi la Défenseure des droits, Claire Hédon, selon un proche de l'exécutif, qui souligne que le chef de l'État souhaite l'apaisement.

Jusqu'ici, le président Macron ne s'est pas exprimé ni sur les images de policiers qui ont évacué brutalement des migrants place de la République à Paris ni sur l'article 24 de la loi sur la sécurité globale.

Selon un cadre de la majorité, il ne veut pas s'exprimer sur un texte d'origine parlementaire, au nom de la séparation des pouvoirs.

Plusieurs de ses proches se sont en revanche publiquement indignés du passage à tabac du producteur Zecler, dont son conseiller politique Stéphane Séjourné, le président de l'Assemblée Richard Ferrand et le patron des députés du parti au pouvoir LREM Christophe Castaner, trois membres de son premier cercle.

Richard Ferrand a mis en garde contre un usage de la force qui sape le lien de confiance indispensable entre les citoyens et ceux qui nous protègent et doit être sanctionné sans faiblesse .

Il est temps que le préfet de police fasse en sorte que ceux qui font respecter la loi la respectent eux-mêmes , a dit l'eurodéputé Stéphane Séjourné.

Précédemment, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'était dit scandalisé par ces images , en admettant que sans elles, on n'aurait pas connu cette affaire. Il faut filmer , a-t-il déclaré.

À travers l'agression insoutenable de Michel [...], c'est notre humanité qui est atteinte , a tweeté Christophe Castaner, patron des députés de la majorité présidentielle et ancien ministre de l'Intérieur.