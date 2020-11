Colère à l'Université de Windsor après des messages haineux entre membres d’une fraternité

Dégoûtant, dégoûtant, haineux et décevant. Voici quelques-unes des réactions de personnes après avoir lu les captures d'écran de messages prétendument partagés entre les membres de la fraternité Delta Chai.

Plusieurs de ces commentaires sont racistes et appellent à la violence. Ils ont été dévoilés par des groupes étudiants antiracistes qui réclament que l'université prenne des mesures.

Le recteur de l'Université de Windsor, Robert Gordon. Photo : Radio-Canada

Dans une déclaration publiée jeudi, le recteur de l’Université de Windsor dénonce les propos les qualifiant de troublants, d'inacceptables et de totalement contraires aux valeurs de l'établissement et au travail fait pour créer une communauté plus inclusive et plus équitable à l'Université de Windsor.

Robert Gordon s'excuse et déclare assumer la responsabilité des progrès que nous devons faire pour garantir que notre campus protège la sécurité émotionnelle, physique et psychologique de tous les membres de notre communauté .

Nous allons immédiatement lancer une enquête sur cette affaire , ajoute-t-il.

Selon lui, l'université a contacté les dirigeants de la fraternité aux États-Unis et le service de police de Windsor.

Les propos haineux auraient été partagés dans un groupe privé entre des membres de la fraternité Delta Chai. Photo : CBC\Darrin Di Carlo

Cette déclaration intervient le jour même où le groupe de travail sur l'anti-racisme noir de l'université a entamé son processus de consultation publique.

Ce travail a déjà commencé, mais nous avons encore beaucoup, beaucoup à faire avant de pouvoir aller de l'avant en tant qu'organisation , peut-on lire par ailleurs dans la déclaration du recteur.

Des mesures trop timides

Pour Josh Lamers, étudiant en deuxième année de droit, l'université n'en fait toutefois pas assez.

L'université essaie de prendre ses distances avec [la fraternité], mais ce sont vos étudiants. Ils sont sur votre campus. Combien de racisme anti-noir devrons-nous encore subir avant que l'université ne cède ? Nos exigences sont raisonnables.

Parmi les demandes formulées précédemment par des étudiants noirs et racisés, l'embauche de plus de professeurs noirs et la création d'espaces sûrs pour les étudiants noirs.

La police de Windsor a déclaré qu'elle examinait l'affaire.