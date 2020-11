Une première défaite en temps règlementaire pour les Sags dans la bulle

Ce match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) était présenté au Centre Vidéotron. Sept clubs situés en zone rouge s'y affrontent.

Il s'agissait du dernier match de six pour les Sags. Ils reviendront à Chicoutimi avec une récolte de sept points sur une possibilité de 12 (2-1-3). Pour l'Armada, il s'agissait d'une sixième victoire en six matchs.

Les joueurs de l'entraîneur-chef et directeur général, Yanick Jean, n'auront donc pu offrir de cadeau à celui qui célébrait son anniversaire de naissance. Ils lui avaient cependant présenté un gâteau de fête plus tôt dans la journée, comme le montrait une vidéo publiée sur la page Facebook de l'équipe. Il semble cependant que son voeu n'a pas été exaucé.

Les buts de l'Armada ont été marqués par Alexis Gendron, Mathias Laferrière et Benjamin Corbeil. Le gardien Olivier Adam a récolté le blanchissage, stoppant les 24 tirs des Bleus. Alexis Shank, pour sa part, a cédé trois fois sur 19 lancers.

Je nous ai trouvés très bons tout au long du match. Ils ont eu huit chances de marquer durant le match. Adam a été sublime, il a été de loin la première étoile de ce match. Honnêtement, je suis vraiment satisfait encore aujourd'hui , a commenté Yanick Jean après le match.

Après 11 matchs, les Saguenéens occupent le premier rang de leur division, trois points devant les Cataractes qui ont joué deux matchs en moins.

Par ailleurs, Yanick Jean a beaucoup apprécié l'expérience de la bulle à Québec. C'est fou, même dans nos rêves les plus optimistes, on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu être un succès comme ça , a-t-il analysé.

Il reste deux matchs à disputer vendredi à Québec. Shawinigan affrontera Drummondville et Gatineau se frottera à Victoriaville.

La date du prochain match des Saguenéens n'est pas connue.

Lors de la fin de semaine, les seuls matchs prévus dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec sont ceux entre Rimouski et Val-d'Or ainsi que Rouyn-Noranda et Baie-Comeau, qui compléteront des séries de trois matchs amorcées jeudi soir. Tous les matchs dans les Maritimes ont été annulés en raison de la pandémie qui connaît une recrudescence dans cette région. Par communiqué mardi, la LHJMQ indiquait que cette décision a été prise suite à l'annonce de nouvelles restrictions par les officiers de la Santé publique de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse.

De retour au Saguenay