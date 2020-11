Mise en vente de l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface : « la lutte commence »

La communauté francophone n'a pas dit son dernier mot concernant la vente de l'ancien hôtel de ville et caserne de pompiers de Saint-Boniface. La semaine dernière, le comité sur la propriété et le développement de la Ville de Winnipeg a refusé leur demande de prolonger d’un an de l’appel d’offres. Ils se sont réunis jeudi après-midi pour préparer une contre-offensive.