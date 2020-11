Marie-Andrée Gill nommée artiste de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ce prix lui a été accordé mercredi soir lors d’une cérémonie virtuelle organisée par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s’accompagne d’un montant de 10 000 $.

Marie-Andrée Gill se démarque par une poésie touchante et unique. Multipliant les lectures publiques, les conférences et les spectacles, notamment pour la jeunesse, la poète démontre un engagement social exceptionnel. Elle se pose en véritable ambassadrice, à la fois de sa région et des communautés autochtones , ont souligné, via un communiqué, les membres du jury du CALQ.

Marie-Andrée Gill est originaire de Mashteuiatsh au Lac-Saint-Jean. Elle a publié trois recueils de poésie: Béante, Frayer et Chauffer le dehors. Elle est actuellement étudiante au doctorat en lettres à l’Université du Québec à Chicoutimi.

Une capsule vidéo dressant le portrait de l’artiste sera rendue disponible jeudi sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.