COVID-19 : 13 morts de plus et 887 nouveaux cas en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a enregistré 887 nouveaux cas de COVID-19 et 13 morts de plus liés à la maladie dans les dernières 24 heures.

La vaste majorité des nouveaux cas sont répartis entre les régies de la santé du Fraser et de Vancouver Coastal, qui recensent respectivement 612 et 168 cas de plus.

Parmi les 7899 cas actifs, 294 personnes sont hospitalisées, dont 64 aux soins intensifs.

La médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont dévoilé les données les plus récentes sur l’évolution de la maladie dans une déclaration commune, jeudi.

On signale deux nouveaux foyers de contamination dans le système de santé de la province, mais aucune nouvelle éclosion communautaire n’a été identifiée.

Les autorités sanitaires invitent une fois de plus les Britanno-Colombiens à limiter leurs interactions en personne, mais également à rester connectés avec leurs proches en ligne et à passer du temps à l’extérieur.

On compte désormais 29 973 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie dans la province et 384 personnes ont succombé à la maladie.