Des patinoires extérieures à Saguenay... mais sans hockey

L'horaire prévu pour le patinage libre est de 18 à 22 heures avec un maximum de 25 personnes sur la patinoire.

Le port du masque est obligatoire dans les chalets ou cabanes pour y chausser ses patins.

Cette ouverture est dépendante du feu vert de la santé publique, mais le conseiller municipal et président de la Commission des sports, Michel Thiffault, espère que les citoyens de Saguenay pourront profiter de ces infrastructures. On espère que ça va être positif parce que les gens ont besoin de pratiquer des sports, les gens ont besoin un peu de se défouler. On n'a pas le choix, on vit une période extrêmement difficile. Alors, on doit continuer à s'entraider, mais on n'a pas le choix de le répéter, il faut respecter les règles , a-t-il avisé.

La Ville recherche toujours des surveillants pour les secteurs de Jonquière et La Baie.

Un fondeur dans la forêt. Photo : Radio-Canada

Ski de fond

Par ailleurs, les salles de fartage des trois centres de ski de fond sur le territoire de Saguenay seront fermées pour débuter la saison. Du côté du Centre de plein air Bec-Scie, à La Baie, la salle ne sera ouverte que si la région retourne en zone orange. C'est la même situation au Norvégien à Jonquière. Pour le Parc de la Rivière-du-Moulin, la salle sera fermée pour toute la saison.

Dans les trois endroits, les chalets seront accessibles, mais avec un accès contrôlé. Cependant, il ne sera pas possible de louer de casiers.