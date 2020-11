L’achat local, une nécessité pour des entreprises à bout de souffle

La pandémie a gravement affecté l’économie de la Colombie-Britannique. Certaines entreprises locales peinent encore à se relever de la première vague de COVID-19 et beaucoup craignent de ne pas survivre à la deuxième.

Quelques semaines avant le temps des fêtes, plusieurs petites entreprises locales ont décidé de tirer la sonnette d’alarme en sensibilisant les Britanno-Colombiens sur l’importance d’acheter localement.

Selon un récent sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise Indépendante, seulement 33 % des petites et moyennes entreprises (PME) en Colombie-Britannique ont des revenus égaux ou supérieurs à la normale depuis le début de la pandémie.

Plusieurs commerces dans la province n'ont pas survécu à la première vague de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Des données inquiétantes pour Amy Robinson, fondatrice et directrice générale de l’organisme à but non lucratif LOCO BC, qui fait la promotion de l’achat local.

Plusieurs entreprises ont survécu à la première vague en travaillant davantage et beaucoup d’entrepreneurs souffrent de problèmes de santé mentale aujourd’hui et la seconde vague est encore plus problématique , dit-elle.

Si les acheteurs ne soutiennent pas les petites entreprises durant la période des fêtes, beaucoup d’entre elles vont fermer. Amy Robinson, fondatrice et directrice générale, BC LOCO

Un avis partagé par Elizabeth Model, directrice de l'association Downtown Surrey Business Improvement, qui craint pour l’avenir de plusieurs commerces. Notre association représente 1500 entreprises et je pense que 10 à 15 % d’entre elles vont fermer leur porte, c’est grave , explique-t-elle.

Les mois de novembre et de décembre représentent une période propice aux achats, ces mois sont vitaux en termes de chiffre d’affaires pour les petites entreprises, affirme Amy Robinson. Consciente qu’il est plus simple d’acheter à travers une plateforme multinationale , la directrice de LOCO invite plus que jamais les consommateurs à l’achat local.

Ces entreprises sont nos amis et nos voisins, elles ont permis la relance économique de la province et chaque rideau fermé laisse un vide important dans nos quartiers .

Plusieurs initiatives ont été lancées par les associations locales pour venir en aide aux petites entreprises, telle que la semaine de l'achat local, qui débute le 30 novembre prochain.

Les entreprises locales tentent de faire front face aux grandes entreprises internationales. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Afin de lutter contre les géants d’Internet, certaines entreprises ont lancé leur site de vente en ligne et n’ont pas hésité à revoir leur domaine de prédilection.

Spécialiste dans la confection de maillots de bain, Julia Church, gérante de la boutique Nettle's Tale du côté de Gastown, a fait le choix de lancer une collection de prêt-à-porter.

Les gens n’ont pas voyagé et n’avaient pas besoin de maillot de bain. La vente de nos vêtements a pu sauver nos pertes , explique-t-elle.