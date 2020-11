Après la « bulle », les Remparts de retour dans l'inconnu

Auteur du but vainqueur, le vétéran Pierrick Dubé a tracé un bilan positif des performances de sa jeune équipe, après la rencontre. Vainqueurs de trois de leurs six rencontres, les diables rouges peuvent sortir de la bulle la tête haute et regarder de l’avant pour les prochains matchs , a-t-il lancé.

Sauf qu’on ne sait pas quand aura lieu ledit prochain match pour les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en zone rouge.

On était vraiment bien protégé dans la bulle. Ce qu’on veut, c’est jouer de au hockey. Donc de quitter et revenir dans le néant comme on l’était avant, ça joue un peu dans nos têtes, mais on va pratiquer et être prêt quand un match va être annoncé , a avoué l’ailier droit en conférence de presse.

L’autre héros du match de jeudi, le gardien de but Thomas Sigouin, abondait dans le même sens au moment de quitter la bulle . Si c’est à refaire la semaine prochaine, on va être prêt , a-t-il assuré.

Le gardien de but de 20 ans Thomas Sigouin a connu un autre fort match, bloquant 19 des 20 rondelles dirigées vers lui. Photo : Jonathan Roy

Avec un dernier match à l’horaire vendredi au Centre Vidéotron, l’environnement contrôlé de la LHJMQ semble avoir été un succès d’un point de vue sanitaire. Reste à voir si l’exercice peut être répété financièrement. Les coûts d’hébergement sont notamment à prendre en considération, mais aussi l’important montant dépensé en tests de dépistage dans le réseau privé.

Roy espère rejouer en 2020

Le commissaire Gilles Courteau fera le point mardi prochain, mais déjà, Patrick Roy a émis ses souhaits de Noël plus tôt cette semaine. J’espère juste une chose, c’est qu’on continue à jouer début décembre et qu’on ait une autre formule de bulle , avait affirmé l’ex-numéro 33, mardi.

Toujours aussi élogieux envers l’initiative très sécuritaire de la LHJMQ, jeudi, Roy a également vanté la tenue de sa troupe. J’ai adoré tout ce que j’ai vu de notre équipe. Tout le monde a bien travaillé , a-t-il expliqué, particulièrement heureux d’avoir vu son équipe rebondir contre Gatineau après avoir laissé filer une avance de trois buts dans une défaite de 7-5, la veille.

Le diable rouge en chef donnera maintenant quelques jours de congé bien mérités à ses joueurs avant le retour à l’entraînement, mardi.