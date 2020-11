Comment planifier des Fêtes en toute sécurité, sans froisser ses proches

L’organisation du temps des Fêtes force aussi des choix difficiles alors que la santé publique limite le nombre de personnes qui peuvent se réunir sous un même toit. Cela peut entraîner des conversations délicates lorsqu'on tente d'éviter de décevoir ou de froisser les gens qu’on aime.

Si on reçoit une invitation avec laquelle on n’est pas confortable, on va se donner le droit de dire non , suggère la spécialiste de l’étiquette Julie Blais Comeau en entrevue au Téléjournal.

C’est important de respecter un ‘’non’’, aussi subtil soit-il Julie Blais Comeau, spécialiste de l’étiquette

Mme Blais Comeau offre quelques pistes de solution pour un temps des Fêtes plein de bienveillance et d’empathie.