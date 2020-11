COVID-19 : la plupart des Américains vaccinés d'ici juin, prévoit le responsable

Heureux de la vitesse à laquelle s'est déroulé le processus de recherche, le directeur scientifique de l'opération Warp Speed (Vitesse de l'éclair), fruit d'un partenariat public-privé pour produire et distribuer rapidement un vaccin contre la COVID-19, s'est montré rassurant.

On a progressé de manière très satisfaisante, très rapide, sans mettre en péril la sécurité, l'innocuité des vaccins , a assuré depuis Philadelphie le chercheur en immunologie et biologie moléculaire, une sommité dans son domaine qui a 14 vaccins à son actif.

L'objectif de l'opération d'envergure, dotée d'un budget de 18 milliards de dollars et bénéficiant de l'aide logistique de l'armée américaine, était de produire et de distribuer 300 millions de doses de vaccins, dont les premières doses seraient disponibles d'ici janvier 2021. Le président américain avait cependant affiché un plus grand optimisme.

Celui que Donald Trump a surnommé Monsieur Vaccin a précisé que l'Agence des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) était sur le point d'approuver les premiers vaccins.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Entrevue avec Moncef Slaoui le responsable des vaccins aux États-Unis

Le tout premier à obtenir son feu vert, le 11 décembre, sera celui mis au point par l'américaine Pfizer en partenariat avec l'allemande BioNTech, prévoit-il. La semaine dernière, les deux entreprises ont rapporté une efficacité à 95 % de leur vaccin à ARN messager au terme de l’étude clinique de phase 3, plus que le ne laissaient présager les résultats préliminaires dévoilés quelques jours plus tôt.

Une semaine plus tard, ce sera au tour du vaccin de Moderna d'obtenir l'aval des autorités si tout se passe bien , a précisé le Dr Slaoui. La société américaine a affirmé qu'une analyse préliminaire d'une étude clinique de phase 3 de son vaccin, qui utilise aussi la technologie de l'ARN messager, montre qu'il est efficace à 94,5 %.

En une semaine malheureusement, aujourd’hui aux États-Unis, il y a jusqu'à 14 000 morts. 2000 morts par jour. Chaque jour compte. Dr Moncef Slaoui, directeur scientifique de l'opération américaine Warp Speed

À l'heure actuelle, il y a environ 6,5 millions de doses du vaccin de Pfizer–BioNTech et quelque 2 millions de celui de Moderna, mais la distribution doit attendre l'approbation de la FDA, mentionne le Dr Slaoui. D'ici la fin de l'année, il y aura près 20 millions de doses de chacun des deux vaccins.

Les Américains d'abord

Les États-Unis auront atteint une vaccination généralisée de la population américaine dans l'horizon de mai ou juin 2021, a estimé le Dr Slaoui, soit environ un an après l'annonce officielle du projet par le président américain.

Les premières doses fabriquées sur le sol américain seront pour le public américain , a-t-il précisé.

Je pense que c'est raisonnable, étant donné qu'on a fait tous les investissements – pour le monde –, de se servir en premier. Le Dr Moncef Slaoui, directeur scientifique de l'opération américaine Warp Speed

Le Canada, lui, franchira cette étape des mois plus tard. L'Agence de la santé publique du Canada a indiqué la semaine dernière que la majorité des Canadiens seraient vaccinés contre la COVID-19 avant la fin de 2021.

Si tout va comme prévu pour deux des sept vaccins réservés par Ottawa, soit ceux de Pfizer–BioNTech et Moderna, les autorités fédérales estiment que 3 millions de Canadiens le seront entre janvier et mars.

Pas de pression, assure le Dr Slaoui

Le Dr Slaoui a par ailleurs affirmé n'avoir absolument pas [subi] de pression de la part du président Trump. Celui-ci avait pourtant exhorté publiquement les scientifiques à développer un vaccin avant l'élection du 3 novembre, qu'il a ultimement perdue.

Ses adversaires avaient dénoncé des commentaires électoralistes.