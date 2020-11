Un cas de COVID-19 a été détecté à l'école Le Transit de Val-d'Or

Les parents des enfants qui ont été en contact étroit avec la personne infectée recevront un appel de la santé publique ou de l'école.

Les autres enfants doivent se présenter en classe comme à l'habitude, sauf s'ils présentent des symptômes de COVID-19.

La santé publique a d'ailleurs augmenté les plages horaire pour le dépistage sans rendez-vous à Val-d'Or.

La clinique de dépistage sera ouverte de 14 h 15 à 18 h 00 jeudi et vendredi et de 14 h 00 à 16 h 00 samedi et dimanche.

Il y a présentement 7 cas actifs dans la Vallée-de-l'Or et plusieurs personnes en isolement préventif.

La santé publique surveille notamment une éclosion dans un milieu de travail et des cas dans plusieurs autres entreprises.

Les autorités sanitaires s'attendent à ce que d'autres cas s'ajoutent au bilan dans les prochains jours.