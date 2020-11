Prix Grammy : des efforts d’inclusion... qui entraînent l’exclusion

J'ai été un peu surpris par le peu d'albums d'artistes noirs dans la catégorie album de l'année , a déclaré Jeremy Helligar, journaliste au magazine Variety. Le prix rattaché à cette catégorie est le plus convoité, et parmi les 8 personnes et groupes nommés – Jacob Collier, HAIM, Dua Lipa, Post Malone, Taylor Swift, Black Pumas and Jhené Aiko – seuls les deux derniers incluent des membres noirs ou biraciaux.

Certes, l'hymne de Beyoncé sur la fierté noire, Black Parade, a récolté neuf nominations – dont la chanson et le disque de l'année, faisant d'elle la candidate la plus en vue de la soirée et la deuxième artiste à avoir le plus de nominations de l'histoire des prix Grammy.

Toutefois, certains albums très populaires ont été ignorés au profit d’autres qui sont pourtant largement passés sous le radar du grand public, notamment Everyday Life de Coldplay.

Les musicophiles ont par ailleurs critiqué la Recording Academy sur Twitter, qui octroie les prix, pour avoir ignoré My Turn de Lil Baby et Please Excuse Me for Being Antisocial de Roddy Ricch, deux albums double platine.

Beyonce lors de son concert «Homecoming», au festival Coachella, en 2018. Photo : Getty Images / Kyle Grillot/AFP/Getty Images

La rappeuse Nicki Minaj a démontré son soutien à ces deux artistes peu après le dévoilement de la liste, rappelant aux fans qu'elle avait elle-même été écartée de la catégorie meilleur nouvel artiste en 2012.

C'est comme s’ils avaient essayé de mettre de l’avant un groupe aussi diversifié que possible pour essayer de montrer qu'ils pensent en dehors des sentiers battus , dit Jeremy Helligar.

Ils ratent certains choix évidents qui en valent vraiment la peine. Jeremy Hellilgar

Les prix Grammy appelés à disparaître?

Rappelons que le chanteur canadien The Weeknd s’en est publiquement pris aux Grammys à la suite du dévoilement de la liste des nominations du gala, dont il est complètement absent, à la surprise générale.

Le musicien a connu une année exceptionnelle grâce à son album After Hours, sur lequel on retrouve les énormes succès Blinding Lights et Heartless. Par ailleurs, il a dominé aux American Music Awards, remis dimanche dernier.

L'artiste The Weeknd, acceptant un prix aux American Music Awards Photo : Chris Pizzello

Cela n'a pas suffi pour convaincre les comités de sélection qui décident des mises en nomination.

Les Grammys demeurent corrompus , a lancé The Weeknd sur Twitter mardi soir.

L’incompréhension concernant les prises de décision de l'Académie a aussi été évoquée par Justin Bieber, mardi. Le chanteur canadien a remercié l’organisation des prix Grammy d'avoir mis son album Changes dans la catégorie du meilleur album vocal pop , mais s'est demandé pourquoi il avait été sélectionné dans cette catégorie.

« Changes est un album R&B », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Le fait de ne pas considérer l’album dans cette catégorie est étrange, si on tient compte des accords, des mélodies, du style vocal, en passant par les percussions. C'est indéniablement un album R&B! , a ajouté Justin Bieber.

Pour le journaliste culturel Gary Suarez, le problème central est le fossé entre la façon dont l’organisation des prix Grammy classe la musique et la façon dont les gens écoutent cette musique.

Lorsque vous avez des artistes qui font des choses extraordinaires, mais que l'industrie ne leur fait pas de place en raison du cadre rigide des catégories, alors on doit se demander : “à quoi sert l'industrie?" Et : “l’industrie sert qui?" Gary Suarez

La journaliste musicale A. Harmony estime que les Grammys ont du mal à s’adapter. À son avis, il y aurait une sorte de règle non écrite qui dicte ce qui se qualifie comme de la vraie musique , et cette règle associerait davantage les personnes de couleur aux catégories de musique dite internationale plutôt qu’à la musique populaire.

Alors que les jurys continuent de s'éloigner de ce que les gens écoutent réellement, dit-elle, le public accorde moins d'attention aux personnes nommées aux prix Grammys.

C’est un peu comme si c’était le consommateur de musique qui dictait maintenant ce qu'il aime et ce qu'il veut écouter, et ce dernier est beaucoup plus inclusif que les Grammys , soutient-elle.

Si les Grammy n'apprennent pas les leçons qu'ils sont censés apprendre, ils disparaîtront. A. Harmony

Renommer une catégorie n’est pas assez

L'une des nombreuses tentatives récentes de l'Académie afin de réduire le fossé avec le public a été de supprimer le mot urbain de la catégorie meilleur album contemporain urbain pour la renommer meilleur album de R&B progressif .

Le journalisme Jeremy Helligar avait notamment écrit dans Variety qu’il s’agissait d’une tentative de bonne foi visant à s'éloigner d'un terme qui regroupe par défaut les musiciens noirs, quel que soit le genre de leur musique.

Les trophées remis lors de la cérémonie des prixGrammy. Photo : afp via getty images / Don Emmert

Cette décision n'a pas eu l’effet escompté, dit-il, entre autres parce que la désignation urbaine est restée dans le nom des catégories de musique latine.

L’équipe organisatrice de la cérémonie avait également annoncé au début du mois de novembre avoir changé le nom de la catégorie « meilleur album de musique du monde » pour « meilleur album de musique mondiale » dans le but de retirer les « connotations colonialistes » du titre.