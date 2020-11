Une femme de 50 ans de Havre-Saint-Pierre portée disparue

Elle a été vue pour la dernière fois le 24 novembre à Havre-Saint-Pierre.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, selon la SQSûreté du Québec .

Marjolaine Fournier mesure 1,61 mètre et pèse environ 82 kilogrammes. Elle a les cheveux et les yeux bruns. Elle portait une veste sans manche blanche et des pantalons roses la dernière fois qu'elle a été vue.